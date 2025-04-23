SOLOTÜRK Çanakkale semalarında gösteri uçuşu yaptı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Çanakkale'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Çanakkale
Anadolu Hamidiye Tabyası'nda toplanan vatandaşlar, SOLOTÜRK'ün F-16 uçağıyla yaptığı gösteriyi ilgiyle izledi, manevralarını cep telefonlarıyla görüntüledi.
Çanakkale Boğazı semalarında yarım saat süren gösteriyi izleyenler, heyecan dolu anlar yaşadı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Etkinlik alanında ayrıca öğrenciler, okullarınca hazırlanan gösterileri ve sahne etkinliklerini de sundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.