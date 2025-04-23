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Yaşam

SOLOTÜRK Çanakkale semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Çanakkale'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Sergen Sezgin, Çiğdem Münibe Alyanak  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
SOLOTÜRK Çanakkale semalarında gösteri uçuşu yaptı Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Çanakkale

Anadolu Hamidiye Tabyası'nda toplanan vatandaşlar, SOLOTÜRK'ün F-16 uçağıyla yaptığı gösteriyi ilgiyle izledi, manevralarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Çanakkale Boğazı semalarında yarım saat süren gösteriyi izleyenler, heyecan dolu anlar yaşadı.

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Etkinlik alanında ayrıca öğrenciler, okullarınca hazırlanan gösterileri ve sahne etkinliklerini de sundu.

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