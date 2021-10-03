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Yaşam

Soğanlı Dağları sonbaharın renklerine büründü

Kışın en uzun ve çetin geçtiği yerleşim birimlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanlarda, havaların soğumaya başlamasıyla sonbaharın renkleri belirginleşmeye başladı.

Hüseyin Demirci   | 03.10.2021
Soğanlı Dağları sonbaharın renklerine büründü Fotoğraf: Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı

Kars

Sarıkamış'ı çevreleyen 2 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağları'nda, yeşilin ve sarının tonlarına bürünen kavak, kayın ve huş ağaçları ile Keklik Vadisi'nde bulunan şelaleler, sonbaharın güzellikleriyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Doğaseverler ve amatör fotoğrafçılar da doğal güzelliklerle renk cümbüşünün bütünleştiği alanda hem yürüyüş yaptı hem de fotoğraf çekerek eşsiz manzarayı görüntüledi.

Amatör fotoğrafçı Hasan Cellat, Sarıkamış'ın, sonbaharda olağanüstü güzellikleri barındırdığını dile getirdi.

Cellat, doğa fotoğrafçıları olarak özellikle Keklik ve Karaurgan bölgesinin eşsiz görüntülerini fotoğraf karelerine yansıtmaya çalıştıklarını belirterek, "Bölgede el değmemiş bir doğa ve fotoğrafçılar için bulunmaz bir ortam var." dedi. 

Türkü Doğa da Sarıkamış'ın her mevsim kendine has bir güzelliğinin olduğunu ifade etti. 

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