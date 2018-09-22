Sneijder Türk yemeklerini tercih ediyor

Katar'da bir Türk restoranında yemek yerken görüntülenen, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Hollandalı futbolcu Sneijder, daima Türk yemeklerini tercih ettiğini söyledi.

DOHA

Katar'da bir Türk restoranında yemek yerken görüntülenen, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, daima Türk yemeklerini tercih ettiğini söyledi.

Sneijder, Katar'da El-Garafe futbol takımında oynayan arkadaşları, antrenörü ve kulüp başkanıyla başkent Doha'da "Şazeli" adlı Türk restoranında yemek yerken görüntülendi.

AA'ya konuşan Sneijder, "Türkiye'de geçirdiğim güzel günleri hatırladım. Daima Türk yemeklerini tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Serdar Bitmez, Zeynep Tüfekçi