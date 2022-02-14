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Yaşam

Sivas'ta baharın müjdecisi kuzular doğmaya başladı

İç Anadolu Bölgesi'nin en önemli Kangal Akkaraman koyunu üretim merkezlerinden Sivas'ın Ulaş ilçesinde baharın müjdecisi kuzular doğmaya başladı.

Çetin Karaçoban   | 14.02.2022
Sivas'ta baharın müjdecisi kuzular doğmaya başladı

Sivas

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 20 bin hayvan kapasitesiyle bölgenin en büyük Kangal Akkaraman koyunu üreticisi konumunda yer alıyor.

İşletme müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine, kuzuların doğmasıyla ağıllarda yoğun bir çalışma başladığını dile getirerek, "Çok yoruluyoruz ama yorgunluğumuzu dünyaya gelen kuzuları kucağımıza aldığımızda unutuyoruz. Kuzuların seslerini duyunca farklı bir sevinç yaşıyoruz. İnşallah hayırlı ve bereketli bir yıl geçiririz." dedi.

"Bölgenin damızlık koç ihtiyacının yüzde 30'unu karşılıyoruz"

Küçükbaş hayvancılığın gelişmesinde lokomotif görev üstlendiklerine dikkati çeken Keskin, şunları kaydetti:

"15 Eylül 2021'de Kangal Akkaraman 8 bin baş anaya 330 baş koç katımı gerçekleştirmiştik. Bu yıl 8 bin baş anadan yaklaşık 10 bin baş kuzu alımı hedefliyoruz. İşletmemiz hayvancılık açısından bu bölgede çok büyük bir öneme sahiptir. Bu bölgenin damızlık koç ihtiyacının yüzde 30'unu biz karşılıyoruz. Coğrafyamız hayvancılığa müsait. Önümüzdeki yıllarda kapasitemizi daha da geliştirerek işletmemizi adeta koç istasyonu yapacağız."

Keskin, işletmede 13 bin baş Kangal Akkaraman koyunu yetiştirdiklerini, kuzulama dönemi bittikten sonra kapasitenin 23 bine çıkmasını beklediklerini ve yeni yazlık ve kışlık ağıllar yapacaklarını sözlerine ekledi.

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