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Yaşam

Sivaslı usta 33 yıldır ahşap ve çeliğe şekil veriyor

Sivas'ta, hobi olarak başladığı ahşap ve çelik oyma sanatını 33 yıldır devam ettiren Hayati Ünsal'ın (50) yaptığı nacak, baston, kemik tarak, sürahi, tespih ve tablolar ilgi görüyor.

Halife Yalçınkaya   | 19.06.2020
Sivaslı usta 33 yıldır ahşap ve çeliğe şekil veriyor

Sivas

Sivas'ta, hobi olarak başladığı ahşap ve çelik oyma sanatını 33 yıldır devam ettiren Hayati Ünsal'ın (50) yaptığı nacak, baston, kemik tarak, sürahi, tespih ve tablolar ilgi görüyor.

Evli ve 3 çocuk babası Ünsal, 33 yıl önce hobi olarak ahşap ve çelik oyma sanatıyla ilgilenmeye başladı.

Evinin bir odasında kurduğu küçük atölyesinde, nacak, baston, kemik tarak, sürahi, tespih ve tablo yapan Ünsal, ahşabı ve çeliği el işçiliğiyle sanat eserine dönüştürüyor.

Ürünlerini ABD, Fransa, Almanya'nın yanı sıra Arap ülkelerine de gönderen Ünsal'ın en çok ilgi gören çelikten ürettiği nacaklar ise bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Küçük yaşlardan itibaren unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarına merakı olduğunu söyleyen Ünsal, "Oymacılık, işlemecilik sanatıyla ilgilendim. Çocukluğumda ve gençliğimde Doğanşar'da karşılaştığım kadarıyla su testisi, ağaç kaşık, Sivas bıçağı ve tespih işleme sanatıyla ilgilenmeye başladım." dedi.

Çelikten teberler yaptığını belirten Ünsal, şunları kaydetti:

"Teberlerin üzerine oyma sanatıyla uğraştım, bu Türkiye'de ve dünyada bir ilktir. Kullandığımız malzemeler tamamen doğaldır. Saplarımızı ömrünü dolmuş ağaçlardan yapıyoruz. Ölmüş bir ağaca tekrar can vermeye çalışıyoruz. Taleplerimiz gün geçtikçe artıyor. Yurt dışına, devlet büyüklerimize gönderdiğimiz ürünlerimiz var. Sanatçılarımıza verdiğimiz ürünler var. Bu şekilde unutulmaya yüz tutmuş kaşık, bıçak, testi, teber, kemik tarak gibi ürünleri oyma sanatıyla güzelleştiriyoruz."

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