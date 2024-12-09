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Yaşam

Sisle kaplanan Kastamonu havadan görüntülendi

Sis altında kalan Kastamonu dronla görüntülendi.

Bilal Kahyaoğlu  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Sisle kaplanan Kastamonu havadan görüntülendi Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Kentte yaklaşık bir haftadır etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sabah saatlerinde şehrin üzerine yayılan sis nedeniyle binalar kısmen sis altında kaldı.

Sis bulutuyla bütünleşen manzara, dronla görüntülendi.

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