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Yaşam

Şırnak'ta nesli tehdit altındaki "sarı benekli semender" görüldü

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü.

Ayhan Babat  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
Şırnak'ta nesli tehdit altındaki "sarı benekli semender" görüldü

Şırnak

Yağışın etkili olduğu beldede Yıldız Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yol kenarında, korumada öncelikli ve azalan varlık durumuna sahip türlerden olan sarı benekli semender görüntülendi.

Semender, bir süre sonra gözden kayboldu.



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