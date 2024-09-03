Sırbistan'da Sava Nehri alg patlaması nedeniyle renk değiştirdi
Sırbistan'da yüksek sıcaklık ve atık suların etkisiyle alg patlaması yaşanan Sava Nehri, yeşil bir görünüme büründü.
Belgrad
Slovenya, Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan da geçen Sava Nehri'nin Sırbistan'daki Cukarica kolu alg patlaması nedeniyle renk değiştirdi.
Mevsimsel sıcaklığa ve atık sulara bağlı alg tabakasının su yüzeyine çıkmasıyla oluştuğu belirtilen yeşil rengi ile Sava Nehri, farklı bir görünüme kavuştu.
Nehir, çimleri biçilmiş futbol sahasını andırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.