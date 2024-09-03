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Yaşam

Sırbistan'da Sava Nehri alg patlaması nedeniyle renk değiştirdi

Sırbistan'da yüksek sıcaklık ve atık suların etkisiyle alg patlaması yaşanan Sava Nehri, yeşil bir görünüme büründü.

İsmail Özdemir, Alma Dekovic  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Sırbistan'da Sava Nehri alg patlaması nedeniyle renk değiştirdi Fotoğraf: Filip Stevanovic/AA

Belgrad

Slovenya, Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan da geçen Sava Nehri'nin Sırbistan'daki Cukarica kolu alg patlaması nedeniyle renk değiştirdi.

Mevsimsel sıcaklığa ve atık sulara bağlı alg tabakasının su yüzeyine çıkmasıyla oluştuğu belirtilen yeşil rengi ile Sava Nehri, farklı bir görünüme kavuştu.

Nehir, çimleri biçilmiş futbol sahasını andırdı.

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