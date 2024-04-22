Sinop'ta kuzey şeritli semenderi görüntülendi
Sinop'ta, Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nda kuzey şeritli semenderi görüntülendi.
Sinop
Kentte, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nda görülen "kuzey şeritli semender"ler izlemeye alındı.
Türün yayılış gösterdiği Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'ndaki gölette kayda alınan semenderleri izleme çalışmaları mayıs ve haziran aylarında da sürdürülecek.
Bu arada semenderlere ait görüntüler kurumun sosyal medya hesaplarından "Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nın sevimli müdavimleri" notuyla paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.