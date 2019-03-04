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Yaşam

Siirt'te 1500 öğrenci aynı anda kitap okudu

Siirt Mehmetçik İlkokulunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenci, öğretmen ve idarecilerden oluşan 1500 kişi aynı anda kitap okudu.

Mehmet Niyazi Deniz   | 04.03.2019
Siirt'te 1500 öğrenci aynı anda kitap okudu

Siirt

Siirt Mehmetçik İlkokulunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenci, öğretmen ve idarecilerden oluşan 1500 kişi aynı anda kitap okudu.

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla her gün 20 dakika sınıfta, 20 dakika da havanın güzel olması durumunda bahçede gerçekleştirilen etkinlik, velilerden de destek gördü.

Okul Müdürü Mustafa Özkoyuncu, yaptığı açıklamada, etkinliğe velilerin de destek vermesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Çocukların geleceğini kitapla sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Özkoyuncu, "Kitap okuma projesi hazırladık. Öğrencilere her gün değişik kitaplar vererek, bu etkinliği eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Bu tür etkinlik çocuklarda okuma bilinci sağlıyor." dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Elif Beray, hayallerini kitapla geliştirdiklerini belirterek, "Kitap, okumamızı hızlandırıyor. Cevaplara daha hızlı ulaşmamızı sağlıyor." diye konuştu.

Yusuf Berat Özbayır da herkese kitap okumayı tavsiye ettiğini dile getirerek, hayatın kitap okuyarak daha anlamlı hale geldiğini aktardı.

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