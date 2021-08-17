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Yaşam

Siirtli çocuklar portatif havuzda hem eğlenecek hem yüzecek

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Baykan ilçesinde portatif yüzme havuzu açıldı.

Fecri Barlık   | 17.08.2021
Siirtli çocuklar portatif havuzda hem eğlenecek hem yüzecek

Siirt

Siirt'in Baykan ilçesinde çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında kurulan portatif havuzda hem eğlenecek hem yüzecek.

Proje kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünde 16 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde portatif havuz açıldı.

Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Obuz, açılışta öğrencilere bone dağıttı.

Yüzme antrenörleri eşliğinde serinliğe kulaç atan öğrenciler, sıcak havada serinlemenin mutluluğunu yaşadı.

Kaymakam Tunç, AA muhabirine, havuzdan yüzlerce çocuğun istifade edeceğini belirterek, "Çocuklarımız eskiden derelerde, akarsularda, nehirlerde öğrendikleri yüzmeyi şimdi kurallarıyla, kaideleriyle bu havuzda öğrenecekler." dedi.

Yüzme kursuna katılan çocuklardan Ali Mirhan Ceylani yüzme imkanına kavuştukları için mutlu olduğunu söyledi.

"Şu an hepimiz yüzmeyi öğrenmeye başladık. Çok sevinçliyiz." diyen Ceylani, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Avşin Ağırman "Havalar çok sıcak. Buraya gelip hem arkadaşlarımızla eğleneceğiz, hem yüzeceğiz hem de serinleyeceğiz." diye konuştu.

Bedirhan Dalgacı da ilçede yüzme havuzuna kavuştukları için heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Burada herkes mutlu. Kursumuzun olduğu günlerde buraya gelip eğleneceğiz." ifadelerini kullandı.

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