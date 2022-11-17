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Yaşam

Sığırcıkların Muş semalarındaki dansı kameraya yansıdı

Muş'ta sığırcık kuşlarının gökyüzünde dans edercesine uçması görüntülendi.

İbrahim Yaldız   | 17.11.2022
Sığırcıkların Muş semalarındaki dansı kameraya yansıdı Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Malazgirt ilçesinde binlerce sığırcığın aynı anda gökyüzünde kanat çırpması güzel görüntüler oluşturdu.

Gün içinde ve akşam saatlerinde gökyüzünde buluşan kuşların birbirleriyle uyumlu hareketleri görenlerin ilgisini çekti.

Tarlalara konan binlerce sığırcık kuşunun, başka bir yere gitmek için aynı anda hareket etmesi kameralara yansıdı.

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