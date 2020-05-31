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Yaşam

Sığınmacılar Kovid-19 ile mücadele için maske ve sabun üretiyor

Tokat'ta yaşayan sığınmacılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sabun üretimi yapıyor.

Ekber Türkoğlu   | 31.05.2020
Sığınmacılar Kovid-19 ile mücadele için maske ve sabun üretiyor Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), resmi kurumların iş birliği, koordinasyonu ve ortaklığı ile yerel sivil toplum kuruluşlarının önderliğinde 9 ildeki 12 atölyede Türk ve sığınmacı gönüllü kadınlar tarafından sabun, maske ve yüz siperliği üretim projesi başlattı.

Proje kapsamında Ankara, Mersin, Van, Tokat, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Trabzon ve Karaman'da çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Tokat Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele Derneği'nde de atölye kuruldu.

Atölyede 8 sığınmacı kadın, haftada 10 bin maske ile 3 bin zeytinyağlı doğal sabun üretiyor.

Tokat Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele Derneği Başkanı Fatma Dinçer, AA muhabirine yapığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Göç İdaresi ortaklığında proje hazırladıklarını söyledi.

Yasal süreci tamamladıktan sonra sığınmacı ailelerle çalışmalara başladıklarını belirten Dinçer, "Kadınlarımızdan 4'ü sabun, 4'ü de maske üretiminde çalışıyor. Ürünleri sivil toplum kuruluşlarına, muhtarlara, göçmen ailelere, kamu kuruluşlarına ve mültecilere dağıtıyoruz. Bu süreçte Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu da bize önemli destek verdi." dedi.

Tokat'a 9 yıl önce Afganistan'dan gelerek terzilik yapmaya başlayan Derya Ahmedi ise kardeşi ve sığınmacı arkadaşlarıyla yaptıkları maske ve sabunları ücretsiz olarak dağıttıklarını söyledi.

Ahmedi, "Bir mülteci olarak bu zor günlerde bir insana faydam dokunuyorsa ne mutlu bana. Bu yüzden çok mutluyum. Arkadaşlarla üretimimize aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. 

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