Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.19
Dolar
5.43
BIST 100
91,855.14
Altın
1,310.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Şiddetli rüzgarda tutmaya çalıştığı şemsiyeyle havalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hal esnafının iki gün önce şiddetli rüzgar nedeniyle uçmasını engellemeye çalıştığı şemsiyeyle birkaç metre havalanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Menderes Özat   | 27.03.2019
Şiddetli rüzgarda tutmaya çalıştığı şemsiyeyle havalandı

Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hal esnafının iki gün önce şiddetli rüzgar nedeniyle uçmasını engellemek istediği şemsiyeyle birkaç metre havalanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kadirli Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde iki gün önce şiddetli rüzgarın dış mekan şemsiyelerini uçurması üzerine esnaf duruma müdahale etti.

Rüzgarda sürüklenen şemsiyelerden birinin altındaki tekerlekli platforma çıkan esnaf Sadık Kocadallı, şemsiyeyle birlikte birkaç metre havalanarak düştü.

Kocadallı yara almadan kurtulurken, haldeki vatandaşlardan Mehmet Ali Bıçakçı, şemsiyenin üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Ayağında ve kaburgalarında kırık oluşan Bıçakçı, Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şemsiyenin havalanma anı ise halin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"3-4 metre yükseldim"

Sadık Kocadallı, AA muhabirine, aniden çıkan rüzgarda şemsiyeyi uçmaması için tutmak istediğini belirterek, "Şemsiyenin üzerine çıktım. Baktım şemsiye iyice yükseliyor, olacak gibi değil beni de götürecek, hemen atladım. Ben de bir şey yok. 3-4 metre yükseldim." diye konuştu.

Hastanede tedavisi süren Mehmet Ali Bıçakçı da havalanan şemsiyenin üzerine düştüğünü, sonrasında gözünü hastanede açtığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna’da yaklaşan başkanlık seçimleri
Esed rejiminin 52 yıllık Golan 'kartı'
GÖRÜŞ - Katolik Kilisesi'nde mızrak çuvala sığmıyor
Kuzey Akım 2: Yeni bir nükleer silahlanma yarışının başlangıcı mı?
ABD’nin THAAD füzeleri ve Çin’in tepkisi

Benzer haberler

Jandarmanın refüjde oynayan çocuk hassasiyeti

Jandarmanın refüjde oynayan çocuk hassasiyeti

Sınıfta adeta tarihi yaşıyorlar