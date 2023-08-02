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Yaşam

Sıcaktan bunalanlar 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'ne kamp kuruyor

Ağrı'da 2 bin 241 metre rakımdaki Balık Gölü, yurdu etkisi altına alan yüksek sıcaklıktan bunalan çevre illerdeki ailelerin kamp için ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Hüseyin Yıldız  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Sıcaktan bunalanlar 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'ne kamp kuruyor

Ağrı

Taşlıçay ilçesinin kuzeyindeki dağlık alanda bulunan göl, balık ve kuş türlerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine stresten uzak tatil imkanı sunuyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceye kadar ulaştığı Iğdır'ın yanı sıra Ağrı ve çevresindeki illerden çok sayıda aile, çocuklarıyla serin havada güzel vakit geçirmek için Balık Gölü'ne geliyor.

Göl çevresindeki kamp ve mesire alanına çadır kuran aileler, su sporları ve tekneyle gezinti yapıyor, balık tutuyor.

Çevre illerden rağbet görüyor

Ziyaretçilerden Murat Akkuş, AA muhabirine, Balık Gölü'nün Ağrı ve Iğdır sınırında bulunmasından dolayı yoğun ziyaretçi aldığını söyledi.

Gölün yaz ve kış aylarında ziyaret edilebileceğini dile getiren Akkuş, "Yaz ve kış sporları yapılabilecek bir yer. Son zamanlarda yerel halklardan da Iğdır, Ağrı ve çevre illerden rağbet gören bir yer." dedi.

Göl ve civarında birçok doğa sporunun yapıldığını anlatan Akkuş, "Özellikle trekking, dağcılık, dağ faaliyetleri yapılıyor. Su sporları yapılıyor, kışın özellikle buz altı dalışları yapılıyor. Yazın da hem balıkçılık hem de hobi botlarıyla göle açılmak isteyenler olabiliyor. Bu mevsimde kavurucu sıcaklarda insanların yüksek irtifalarda serinlemek için tercih ettiği sulak alanlardan biri." diye konuştu.

"Sıcaktan bunaldığımız için göle geliyoruz"

Ziyaretçilerden Oğuzhan Akyazı da gölün mutlaka görülmesi gereken doğal güzelliklerden biri olduğunu belirtti.

Iğdır'da havanın çok sıcak seyrettiğini söyleyen Akyazı, şunları kaydetti:

"Ailemle temiz hava alabilmek için Iğdır'dan Balık Gölü'ne geldik. Göl çok güzel. Sıcaktan bunaldığımız için göle geliyoruz. Hem yüzüyoruz hem piknik yapıyoruz. Havasından, suyundan, dağının kokusundan dolayı çok güzel bir yer."

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