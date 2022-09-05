Dolar
18.23
Euro
18.06
Altın
1,712.11
ETH/USDT
1,565.30
BTC/USDT
19,802.00
BIST 100
3,295.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Sıcaktan bunalan yavru kertenkeleye şişe kapağıyla su içirdi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun yanına yaklaşan yavru kertenkeleyi eline alıp şişe kapağıyla su içirmesi kameraya yansıdı.

Emin Tezerdi   | 05.09.2022
Sıcaktan bunalan yavru kertenkeleye şişe kapağıyla su içirdi

Adıyaman

Savran Köyünde babası ile tarlaya çalışmaya giden Arda Tezerdi (10), tarlada oynadığı sırada yanına yavru bir kertenkele yaklaştı. Yavru kertenkeleyi eline alan küçük çocuk, kertenkelenin susadığını düşünerek şişe kapağıyla kapakla su verdi.

Kertenkelenin su içtiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Su içtikten sonra küçük Arda'nın yanında bir süre duran kertenkele, daha sonra arazide kayboldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Asayiş/Trafik Tedbirleri" genelgesi
Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor
Orman yangınlarında risk eylül ayında da devam ediyor
Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bolu'da gişelere çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Benzer haberler

Sıcaktan bunalan yavru kertenkeleye şişe kapağıyla su içirdi

Sıcaktan bunalan yavru kertenkeleye şişe kapağıyla su içirdi

"Çocuk Google"ı ArfBot programı TEKNOFEST'te yerini aldı

Kalp nakliyle hayata tutunan Asel organ bekleyen arkadaşlarına umut oldu

Sıcaktan bunalan çocuklar Kars Çayı'nda serinliyor

Sıcaktan bunalan çocuklar Kars Çayı'nda serinliyor
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları dans ve spor etkinlikleriyle eğlendi

Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları dans ve spor etkinlikleriyle eğlendi
Eskişehir'de "aile diş hekimlikleri" çocukların ağız bakımları için mesaiye başladı

Eskişehir'de "aile diş hekimlikleri" çocukların ağız bakımları için mesaiye başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet