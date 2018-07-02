ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çobanlar, sıcak havadan bunalan mandalarını derede serinletiyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan sıcak hava, Şanlıurfa'da da bunaltıyor.

Termometrelerin 49 dereceyi gösterdiği Siverek ilçesinin Beyçeri Mahallesi'nde çiftçiler, hayvanlarını derede serinletmeye çalışıyor.

❮ ❯ Sıcaktan bunalan mandalar derede serinliyor Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çobanlar, sıcak havadan bunalan mandalarını derede serinletiyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan sıcak hava, Şanlıurfa'da da bunaltıyor. Termometrelerin 49 dereceyi gösterdiği Siverek ilçesinin Beyçeri Mahallesi'nde çiftçiler, hayvanlarını derede serinletmeye çalışıyor. ( Cuma Sarı - Anadolu Ajansı ) 02.07.2018 Cuma Sarı 1 / 7

Çoban Hamza Çiftel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıcak havadan etkilenen mandalarını dereye getirdiğini söyledi.

Zaman zaman derede hayvanlarıyla birlikte yüzdüğünü anlatan Çiftel, şöyle konuştu:

"Ailem çiftçilikle uğraşıyor, aynı zamanda hayvancılık da yapıyoruz. Köyümüzde genelikle büyükbaş hayvan beslenir. Ailemin yaklaşık 100 mandası var. Onlara genelikle ben bakıyorum. Her sabah onları meraya çıkarıyorum. Hayvanlar otladıktan sonra öğleye doğru dere yatağına getiriyorum. Hava sıcak olduğu için hayvanlar çok bunalıyor. Bu hayvanlar suyu çok seviyor. Dereye girdikten sonra çıkmak istemiyorlar. Saatlerce suyun içinde kalıyorlar. Bu arada ben de dinlenme fırsatı buluyorum."

Muhabir: Cuma Sarı