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Yaşam

Selimiye Camisi'ndeki Kadir Gecesi programı sosyal medyadan canlı yayınlanacak

Edirne'de bulunan Selimiye Camisi'nde düzenlenecek Kadir Gecesi programı, sosyal medya üzerinden canlı yayınlanacak.

Cihan Demirci   | 18.05.2020
Selimiye Camisi'ndeki Kadir Gecesi programı sosyal medyadan canlı yayınlanacak

Edirne

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Selimiye Camisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hem ibadet ortamlarında hem de diğer sosyal alanlarda insanların bir araya gelemediğini belirtti.

İnsanların birbirinden uzak durmak zorunda olduğunu dile getiren Üzüm, "Gençlerimiz ve yaşlılarımız evde kalıyor, belirli zamanlarda dışarı çıkıyor. İş hayatında da tedbirler alındı. Biz de camilerde tedbirler alarak ramazan boyunca mukabeleleri canlı yayınlarla vatandaşlarımıza sunduk. Binlerce kişi mukabeleleri dijital ortamda takip etti." diye konuştu.

Üzüm, bu kapsamda Selimiye Camisi'nde düzenlenecek Kadir Gecesi programının da İl Müftülüğü sosyal medya hesabından yarın saat 21.30'da canlı yayınla vatandaşlara sunulacağını bildirdi.

Bu yayınla tüm dünyaya ulaşacaklarını belirten Üzüm, "İnşallah camilerimiz fiziki mesafe korunmak şartıyla ileri zamanlarda da ibadete açılacak. Cenabıhak hem ülkemizi hem de dünyayı ve insanlık alemini bu salgından çabukça kurtarır inşallah." ifadelerini kullandı.

Önceki yıllarda Kadir Gecesi'nde Selimiye Camisi'nde 30 bin kişinin ibadet için bir araya geldiğini anlatan Üzüm, "Bir gecede 30 bin kişi çok az camiye nasip olur. Dolayısıyla Selimiye, yarın akşamki Kadir Gecesi'ni hüzünlü geçirecek. Çünkü Selimiye bir şaheser ve cemaatle dolduğu zaman insanlar mutlu oluyor. Burada dua etmenin, zikretmenin, sohbetin tadı bambaşka. İnşallah salgını atlatarak o zamanı da yaşayacağız." dedi.



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