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Yaşam

Selçuk dede akülü sandalye desteğiyle dört duvar arasından kurtuldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde felçli olduğu için yürüyemeyen 72 yaşındaki Selçuk Aktaş, Kaymakamlığın temin ettiği akülü tekerlekli sandalye sayesinde evden çıkabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Göksel Cüneyt İğde   | 08.12.2019
Selçuk dede akülü sandalye desteğiyle dört duvar arasından kurtuldu

Ağrı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 8 yıl önce kısmi felç geçiren 72 yaşındaki Selçuk Aktaş, Kaymakamlığın temin ettiği akülü tekerlekli sandalye sayesinde dört duvar arasında yaşamaktan kurtuldu.

Eşi ve kızıyla Doğubayazıt ilçe merkezine 5 kilometre uzakta TOKİ konutlarında yaşayan Selçuk Aktaş, 8 yıl önce bel fıtığı ameliyatı olduktan bir süre sonra rahatsızlanarak kısmi felç geçirdi. Belden aşağısı tutmadığı için yürüyemeyen Aktaş, bu sürede yakınlarının yardımıyla sadece birkaç kez evinden çıkabildi.

Günlerini odasında televizyon izleyerek geçiren ve ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan Aktaş'a, Doğubayazıt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) yardım eli uzattı.

Aktaş ve ailesinin başvurusu üzerine, Vakfın kaynaklarıyla alınan akülü tekerlekli sandalye Aktaş'a teslim edildi.

Tekerlekli sandalyesiyle artık istediği yere gidebilecek

Selçuk Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, felçli olduğu 8 yıllık sürede büyük zorluklar yaşadığını söyledi.

Aktaş, "8 yıldır bu odada dört duvar arasında sıkışıp kaldım. Duvar bana bakıyor ben de duvara bakıyordum. Çok zor günler geçirdim, cenaze gibiydim ancak 4, 5 kişinin yardımıyla dışarı çıkabiliyordum. O da her zaman değil." diye konuştu.

Akülü sandalyenin kendisine büyük faydası olacağını anlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Cezaevinde bile insanın arkadaşı oluyor. İki kişi karşılıklı konuşabiliyor, dertleşebiliyor. Artık akülü sandalye sayesinde dışarı çıkıp nefes alabileceğim. Hiç olmazsa bir arkadaşımla kahveye gider çay içerim. Devlet, vatandaşının babasıdır. Kaymakam bana babalık yaptı. Akülü araç için kendisine çok teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun."

SYDV memuru Nihat Uçar da Aktaş'ın akülü sandalye hayali gerçekleştiği için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Uçar, "Selçuk amca, 8 yıldır dört duvar arasında zor şartlar altında yaşamını sürdürmüş. Kaymakamımızla kendileri görüştükten sonra hemen harekete geçtik ve amcamıza akülü sandalyesini verdik. Bundan sonra artık dışarı çıkabilecek ve ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilecek." ifadelerini kullandı.

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