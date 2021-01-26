Euro
8.98
Dolar
7.41
BIST 100
1,528.94
Altın
1,852.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle "Lisanslı Depoculuk Değerlendirme Toplantısı"nda konuşuyor
logo
Yaşam

Şehit babası gibi polisliği seçip ilçe emniyet müdürü oldu

Adana'nın Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne, şehit kızı 3. Sınıf Emniyet Müdürü Özlem Şeker atandı.

Fikret Kavğalı   | 26.01.2021
Şehit babası gibi polisliği seçip ilçe emniyet müdürü oldu

Adana

Polis memuru babası Nebi Şeker'i, İstanbul'da 1991 yılında terör saldırısında kaybeden Özlem Şeker, babasının mesleğini sürdürmek için 1996'da Polis Akademisine girdi.

Şeker, akademideki 4 yıllık eğitiminin ardından mesleğe 2000 yılında komiser yardımcısı olarak Osmaniye'de başladı. 2002'de Adana'ya atanan Şeker, 2008'de Batman'da, 2011'de tekrar Adana'da görevlendirildi.

Bir çocuk annesi Şeker, yaklaşık 10 yıldır Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Çukurova İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.

İlçede görevine başlayan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Şeker, ekipleriyle denetimlere katıldı.

Şeker, gazetecilere yaptığı açıklamada, görevinden duyduğu mutluluğu dile getirerek "Bir bayan için bu, gurur verici bir görev. Ben de elimden geldiği kadar en başarılı şekilde görevimi yapacağım." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19 salgınındaki ihmal iddiaları nedeniyle Sağlık Bakanı hakkında soruşturma başlatıldı
Kanser hastalarının CoronaVac aşısını güvenle yaptırabileceği belirtildi
İsrail'de Kovid-19 aşısının ikinci dozu yapılan 128 bin kişiden yalnızca 20'sine virüs bulaştı
Brezilya'da tespit edilen hızlı bulaşan koronavirüs türü ABD'de görüldü
DSÖ: Kovid-19 aşıları yoksul ülkelere hakkaniyetle dağıtılsın

Benzer haberler

Şehit babası gibi polisliği seçip ilçe emniyet müdürü oldu

Şehit babası gibi polisliği seçip ilçe emniyet müdürü oldu

Yağışlar Doğu Akdeniz'deki barajlara 'can suyu' oldu

Türkülere konu olan allı turnalar Çukurova Deltası'nı 'renklendirdi'

'Koronavirüs dedektifleri' 7 gün 24 saat salgınla mücadele ediyor

'Koronavirüs dedektifleri' 7 gün 24 saat salgınla mücadele ediyor
'İlk hatan son hatan olur' prensibine sımsıkı bağlı 'fünyenin ucunda' bir hayat onlarınki

'İlk hatan son hatan olur' prensibine sımsıkı bağlı 'fünyenin ucunda' bir hayat onlarınki
Bakan Varank: Türkiye'yi nükleer teknolojilerde de üreten ülke haline getirmek için çalışıyoruz

Bakan Varank: Türkiye'yi nükleer teknolojilerde de üreten ülke haline getirmek için çalışıyoruz