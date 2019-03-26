Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.32
Dolar
5.55
BIST 100
98,315.45
Altın
1,317.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Şehidin hatırasını 'özel oda'da yaşatıyorlar

Tunceli'de 1999'da teröristlerce yola döşenen mayının patlatılması sonucu şehit düşen Jandarma Komando Er Mehmet Kocatepe'nin Afyonkarahisar'ın Tınaztepe beldesinde yaşayan ailesi, hazırladıkları odada evlatlarının hatıralarını yaşatıyor.

Canan Tükelay   | 26.03.2019
Şehidin hatırasını 'özel oda'da yaşatıyorlar

Afyonkarahisar

Tunceli'de 20 yıl önce teröristlerce yola döşenen mayının patlatılması sonucu şehit düşen Jandarma Komando Er Mehmet Kocatepe'nin Afyonkarahisar'ın Tınaztepe beldesinde yaşayan ailesi, oğulları için hazırladıkları odada hatıralarını yaşatıyor.

Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesindeki evlerinin bir odasını, 31 Mayıs 1999'da şehit düşen evlatlarının hatıralarına ayıran baba Şerafettin ve anne Hafize Kocatepe, 20 yıldır şehidin özel eşyalarını bu odada saklıyor.

Odadaki eşyalar arasında şehidin fotoğrafları, asker kıyafetlerinin yanı sıra düğününde giydiği damatlığı ve damat tıraşı olduğunda kesilen saçları da yer alıyor.

Şehidin 77 yaşındaki babası Şerafettin Kocatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aradan geçen 20 yılda evlatlarının yokluğuna alışamadıklarını söyledi.

Evin bir odasında sakladıkları oğlunun eşyaları ile hasretlerini dindirmeye çalıştıklarını anlatan Kocatepe, şunları belirtti:

"Evladımın bütün eşyalarını toparladım. Şehit olduğunda üzerinden çıkan eşyaları da aldım. Onları bu odada muhafaza ediyorum. Çocuklarıma da vasiyet ettim. Ben ölünceye kadar bu oda bozulmayacak. Odada evlenmeden önceki ve sonrasındaki tüm fotoğrafları bulunuyor. 100'ün üzerinde fotoğraf var. Şehit olduktan sonra asker kıyafetleri ve botları da geldi. Odaya onları da koydum. Bir de ayakkabıları var, izne geldiğinde almıştım. Patlamanın olduğu gün cebinde bozuk para varmış. Onları da koydum. Eşyalarının arasında askerde giydiği eşofmanları da vardı, hiç yıkatmadık. Oğlumun kokusu sinmiş. Düğün öncesi berbere gitmiş, damat tıraşı için saçlarını kestirmişti. Ben de bulmuş getirmiştim. Odaya onları da koydum."

Kocatepe, şehit babası olduğu için gurur duyduğunu vurgulayarak, "Oğlumun odası bizim yatak odasıyla karşı karşıya. Eşim odaya pek giremiyor. Dayanamıyor çünkü ben bazen geceleri odaya girerim, fotoğraflarına bakarım, ağlar çıkarım." ifadelerini kullandı.

"Şehit annesi olmak her anneye nasip olmaz"

Şehidin 70 yaşındaki annesi Hafize Kocatepe, aradan 20 yıl geçse de acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyerek, "Oğlum şehit olalı 20 oldu. Odaya büyük oğlumla ben pek girmiyoruz. Dayamıyorum çünkü hastalanıyorum. Büyük bir mutluluk şehit annesi olmak, her anneye nasip olmaz ama dayanabilene tabii. Oğlumun acısı yıktı beni. Oğlum Tunceli'ye gitti. Kolu kırılınca izne geldi. İzne geldiğinde 'Anne yüzüme iyi bak, ya gelirim ya gelemem.' dedi. Gerçekten de dediği gibi oldu, gelemedi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Afrika’da siyasi istikrarın göstergesi: Nijerya ve Senegal seçimleri
Enerji savaşları: ABD-Rusya
Bölgesel gelişmelerin odağında Taliban görüşmeleri
Nazarbayev neden istifa etti?
Savaş suçlusu Karadzic’in ideolojisi, ırkçı Sırplarda hâlâ canlı

Benzer haberler

Şehit Uygun son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uygun son yolculuğuna uğurlandı

Silah arkadaşlarını şehit verdikleri üs bölgesini kahramanca savundular

İsrail'in şehit ettiği Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta askeri araç devrildi: 1 şehit, 20 yaralı

Şırnak'ta askeri araç devrildi: 1 şehit, 20 yaralı
Gazze şehitlerini uğurladı

Gazze şehitlerini uğurladı
Trabzon'da açılan camide ilk vaazı şehit kaymakamın babası verdi

Trabzon'da açılan camide ilk vaazı şehit kaymakamın babası verdi