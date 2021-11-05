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Yaşam

Şeb-i Arus törenleri bu yıl 'İrfan Vakti' temasıyla düzenlenecek

Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin bu yılki teması "İrfan Vakti" olacak.

Melike Keskin   | 05.11.2021
Şeb-i Arus törenleri bu yıl 'İrfan Vakti' temasıyla düzenlenecek

Konya

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Mevlana'yı anma törenlerinin bu yıl da 7-17 Aralık'ta gerçekleştirileceği belirtildi.

Bu yıl Şeb-i Arus törenlerinin Mevlana Törenleri İcra Kurulunun belirlediği "İrfan Vakti" ana temasıyla düzenleneceğine işaret edilen açıklamada, "İrfan Vakti"nin esin kaynağının, Anadolu irfanına sahip bu toprakların, tüm zorlukları ve güçlükleri kolaylıkla atlatabilmesi olduğu bildirildi.

Açıklamada, 2016'dan bu yana törenlerin sırasıyla "Birlik, Kardeşlik, Selam, Vefa ve İhsan Vakti" temalarıyla düzenlendiği kaydedildi.


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Şeb-i Arus törenleri bu yıl 'İrfan Vakti' temasıyla düzenlenecek