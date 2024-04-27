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Yaşam

Şavşat'ın kar altındaki Maden köyü baharı bekliyor

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Karçal Dağları yamaçlarında bulunan karla kaplı Maden köyünün sakinleri, umutla baharın gelmesini bekliyor.

Özgen Beşli  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
Şavşat'ın kar altındaki Maden köyü baharı bekliyor Fotoğraf: Özgen Beşli/AA

Kars

Kış ve ilkbaharda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Şavşat’a bağlı Maden köyü halen beyaz örtüyle kaplı bulunuyor.

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta yer alan ve kış mevsiminin uzun sürdüğü köyde, vatandaşlar yaklaşık 6 ay karla mücadele ediyor.

Yurdun birçok bölümünde sıcak hava hakimken kar nedeniyle baharda da kışı yaşayan köylüler, zor koşullarda yaşamlarını sürdürüyor.

Karla kaplı köyde yaşayanlar bir yandan da bağ, bahçe işleri için hazırlıklarını yapıyor.

"Kar yağışıyla tarlalar karla kaplandı"

Köy sakinlerinden Ekrem Kaya, AA muhabirine, köylerinde kış aylarının zorlu geçtiğini söyledi.

Çiftçilik yaparak geçimlerini sağladıklarını ifade eden Kaya, "Kar yağışıyla tarlalar karla kaplandı, patates tarlalarına açtığımız kanallarla gübre döküyoruz. Organik gübreyle ürün yetiştiriyoruz, hayvan gübresiyle ürünlerimiz çok güzel oluyor. Kışın buralarda yaşam zordur, hayvanlarla uğraşıyoruz." dedi.

Köyde akordiyon çalarak zamanını geçiren Recep Sarış ise köyde arıcılık da yaptığını dile getirerek, "Hobi olarak akordiyon çalıyorum, burası 2 bin rakımda bir köy. Kışları uzun geçiyor, ulaşım zorluğu var. Köyde güzel bir hayat var, kar, kış da bunların cilvesi. Bu yıl çok kar yağdı. Burada kasım ayında yollar kapanıyor, nisanda açılıyor." diye konuştu.

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