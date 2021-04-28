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Yaşam

Saros Körfezi'nde yunuslar görüntülendi

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'nde görüntülenen yunuslar görsel şölen sundu.

Gökhan Balcı   | 28.04.2021
Saros Körfezi'nde yunuslar görüntülendi

Edirne

Mecidiye köyündeki İtalyan Koyu açıklarında görüntülenen 3 yunus, zaman zaman deniz yüzeyine çıktı.

Saros Körfezi'nde yunuslar görüntülendi

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'nde görüntülenen yunuslar görsel şölen oluşturdu. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )

Yunusları seyredenler bu görsel şölene eşlik etti.

Bir süre koyun açıklarında yüzen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

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