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Yaşam

Saros Körfezi sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'ndeki sahillerde 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Gökhan Zobar  | 25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
Saros Körfezi sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

Edirne

Enez, Erikli, Yayla, Danişment ve Gökçetepe gibi sahilleriyle ön plana çıkan bölgedeki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Saros Körfezi Turizm Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Mustafa İşçimen, AA muhabirine bayram tatili dolayısıyla binlerce turistin Saros kıyılarına geldiğini söyledi.

Saros'un temiz denizi ve doğasıyla ziyaretçilerin ilgisini çektiğini dile getiren İşçimen, hareketli bir bayram tatili beklediklerini ifade etti.

İstanbul ve çevre illerden çok sayıda turistin tatili için Saros sahillerini tercih ettiğini belirten İşçimen, "Bayramı deniz tatiliyle geçirmek isteyenler bölgeye gelmeye başladı. Güzel bir hareketlilik var. Bayram günlerinde daha da yoğun günler olacaktır. Ziyaretçilere en iyi hizmeti vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Bayramın getirdiği yoğunluk bölgemizde ekonomik hareketlilik oluşturacak." diye konuştu.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de Saros'un ilgi gören bir tatil rotası olduğunu dile getirdi.

Tatilin 9 gün olması nedeniyle daha çok ziyaretçinin bölgeye geldiğini ifade eden Soytürk, denizin ve çevrenin temiz tutulması anlamında herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.


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