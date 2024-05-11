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Yaşam

Sarıkamış'ta bir bozayı ile 2 yavrusu doğada görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanan bir bozayı ve 2 yavrusu doğada görüntülendi.

Hüseyin Demirci  | 11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
Sarıkamış'ta bir bozayı ile 2 yavrusu doğada görüntülendi Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Dünyada göç edebilen tek bozayı cinsi olarak literatüre geçen ve Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı olan Sarıkamış'taki bozayılar, baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanarak yiyecek bulmak için yerleşim yeri yakınlarına inmeye başladı.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Acısu bölgesinde bir bozayı 2 yavrusuyla görüntülendi.

Bozayı yavrularıyla çayırlık alanda dolaştıktan sonra kara ve demiryolunu geçip ormanlık alana girdi.

Doğada bir süre gezinen bozayı ve yavruları, daha sonra gözden kayboldu.


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