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Yaşam

Sarıkamış'ın doğası yağışlarla renklendi

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinin 2 bin 200 rakımlı doğası açan rengarenk çiçeklerle canlandı.

Hüseyin Demirci  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Sarıkamış'ın doğası yağışlarla renklendi Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Keklik Vadisi'nde, karların erimesiyle Keklik Şelalesi ile küçük şelaleler coştu, mor kardelenler, su nergisi ve rengarenk çiçekler doğayı renklendirdi.

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Hançerli düzündeki göletler de angutlarla şenlendi. Bir yanda karlı dağlar, diğer yanda çiçeklerle süslenen doğa, fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Doğa fotoğrafçısı Gürsoy Solmaz, AA muhabirine, Sarıkamış'ın baharda farklı güzelliğe büründüğünü söyledi.

Solmaz, renklenmiş doğada fotoğraf çekmenin insanı mutlu ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz yerde su nergisi, hemen yanında dünyada alternatif tıpta da birinci derecede önemli yer kaplayan su teresi, kuzukulağı, mayasıl otu bu doğanın küçücük bir yerinde karşımıza çıkıyor. Bir doğa fotoğrafçısı olarak fotoğraflamak ve belgelemek şansı bana ve ilgilenen arkadaşlara düşüyor. Bu bitkileri tanımak, fotoğrafını çekmek isteyenler buraya gelsinler."

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