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Yaşam

Sarıkamış'a sonbahar renkleri hakim oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesi, sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına büründü.

Hüseyin Demirci  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Sarıkamış'a sonbahar renkleri hakim oldu Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan ilçenin doğasına, sonbahar renkleri hakim oldu.

Yılın yarısı kar altında kalan ilçenin 2 bin 500 rakımlı Sulu Dere, Karanlık Dere ve Keklik Vadisi'ndeki ormanların içinde sarı, yeşil ile kızıl tonlara bürünmüş kavak, kuşburnu ve kayın ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

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