Sarıkamış'a sonbahar renkleri hakim oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesi, sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına büründü.
Kars
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan ilçenin doğasına, sonbahar renkleri hakim oldu.
Yılın yarısı kar altında kalan ilçenin 2 bin 500 rakımlı Sulu Dere, Karanlık Dere ve Keklik Vadisi'ndeki ormanların içinde sarı, yeşil ile kızıl tonlara bürünmüş kavak, kuşburnu ve kayın ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.