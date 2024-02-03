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Yaşam

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan 2 bin 634 rakımlı Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Hüseyin Demirci  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kar kalınlığının 155 santimetreye ulaştığı merkezde yarı yıl tatilinin son günleri ve hafta sonu nedeniyle kayakseverler pistlere akın etti.

Sarıçam ağaçları içinde kristal karla kaplı kayak merkezine gelenler, kayak, kızak ve snowboard yaparak karın keyfini yaşadı.

Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, çok güzel doluluk oranlarıyla sömestir tatilinin sonuna geldiklerini söyledi.

Taş, gelen misafirlerden çok ciddi memnuniyet dönüşleri aldıklarını ifade ederek, "Birçok misafirimiz bölgemize ilk defa geldi, bunlar önümüzdeki yıllar kendileriyle birlikte çok misafir getirecekler. Bu şekilde bölgemizdeki turizm ivmesini yukarı çıkaracağız. Şu anda 1,5 metrenin üzerinde kar var. Bu sene tahminlerimizin üzerinde kar yağışı aldık. Misafirlerimizi şubat ayı ve martın sonuna kadar bölgemize bekliyoruz. Kristal kar taneleri üzerinde kayağın tadını almalarını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Kayak eğitmeni Fırat Gök de iyi bir tatili süreci yaşadıklarını belirterek, "Aşırı derecede yoğunluk vardı. Sömestirde herkes kayak yapmayı tercih etti. Bundan sonra da sezon hızla devam edecek." dedi.

İstanbul'dan tatil için gelen çocuklardan Ataner Sür ise güzel bir gün geçirdiklerini, kayak tatili için Sarıkamış'a geldiklerini ve bu sayede kayak yapmayı öğrendiğini söyledi.

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