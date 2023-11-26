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Yaşam

Saraybosna'da Işık Festivali düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, Işık Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

Ahmet Nurduhan  | 26.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Saraybosna'da Işık Festivali düzenlendi Fotoğraf: Ahmet Nurduhan/AA

Saraybosna

Saraybosna'daki Bosna Hersek Ulusal Müzesi'nin bahçesinde açılışı yapılan Işık Festivali, oluşturduğu görsel şölenle ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Şehri kış mevsiminde kültür ve eğlence bakımından tanıtmayı amaçlayan festivalde, ülkenin doğal ve tarihsel güzellikleri de sergileniyor.

Festival, 1 Mart 2024'e kadar devam edecek.

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