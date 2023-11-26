Saraybosna'da Işık Festivali düzenlendi
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, Işık Festivali'ne ev sahipliği yaptı.
Saraybosna
Saraybosna'daki Bosna Hersek Ulusal Müzesi'nin bahçesinde açılışı yapılan Işık Festivali, oluşturduğu görsel şölenle ziyaretçilerin beğenisini topladı.
Şehri kış mevsiminde kültür ve eğlence bakımından tanıtmayı amaçlayan festivalde, ülkenin doğal ve tarihsel güzellikleri de sergileniyor.
Festival, 1 Mart 2024'e kadar devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.