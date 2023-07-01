Dolar
26.05
Euro
28.49
Altın
1,920.00
ETH/USDT
1,922.40
BTC/USDT
30,592.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Sapanca sahilinde bayramın son gününde yoğunluk yaşandı

Kurban Bayramı'nın son gününü fırsat bilenler, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sahilde keyifli vakit geçirdi.

Onur Orhan  | 01.07.2023 - Güncelleme : 01.07.2023
Sapanca sahilinde bayramın son gününde yoğunluk yaşandı Fotoğraf: Onur Orhan/AA

Sakarya

Bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla turizm ilçesi Sapanca'ya, İstanbul ve Ankara gibi metropol şehirlerden çok sayıda ziyaretçi geldi.

Tatil boyunca doğayla iç içe vakit geçiren ziyaretçiler, bayramın son gününde de sahilleri doldurdu.

Sapanca Gölü etrafında yürüyüş yapan tatilciler, deniz bisikletine bindi, nostaljik tekne gezilerine katıldı, papağanlarla fotoğraf çektirdi.

Kimi vatandaşlar sahilde oturup kafeteryalarda vakit geçirirken, kimileri de yeni hizmete giren teleferiğe binerek Sapanca manzarasının keyfini çıkardı.

İstanbul'dan ailesiyle Sapanca'ya gelen Ercan Soysal, AA muhabirine, bayram tatilini doğa içinde geçirdiklerini belirterek, ilçeyi çok sevdiklerini söyledi.

Sapanca'nın "doğa harikası" bir yer olduğunu belirten Soysal, herkesi bu güzellikleri görmeye davet etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize-Artvin Havalimanı'na yurt dışından turizm amaçlı ilk sefer gerçekleşti
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
Kurban keserken yaşanan kazalar sebebiyle 29 bin 983 kişi tedavi gördü
Türk yardım kuruluşları Pakistan'da 100 binin üzerinde aileye kurban eti dağıttı
Kurban hissesi sahiplerine bozuk et verdiği iddia edilen işletme sahibi baba oğul tutuklandı

Benzer haberler

Kurban keserken yaşanan kazalar sebebiyle 29 bin 983 kişi tedavi gördü

Kurban keserken yaşanan kazalar sebebiyle 29 bin 983 kişi tedavi gördü

Sapanca sahilinde bayramın son gününde yoğunluk yaşandı

Kanyonlarıyla ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bayram yoğunluğu

İstanbul'da vapur iskeleleri ve mesire alanlarında bayram yoğunluğu

İstanbul'da vapur iskeleleri ve mesire alanlarında bayram yoğunluğu

Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da bayram yoğunluğu yaşandı

Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da bayram yoğunluğu yaşandı

Tekirdağ sahillerinde bayramın son gününde yoğunluk yaşanıyor

Tekirdağ sahillerinde bayramın son gününde yoğunluk yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet