Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,460.86
Altın
1,876.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'de kalacağı otele giriş yapıyor A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'de Galler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
logo
Yaşam

Şanlıurfa'da yaralı bulunan peçeli baykuş korumaya alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki peçeli baykuş, tedavi altına alındı.

Cuma Sarı   | 13.06.2021
Şanlıurfa'da yaralı bulunan peçeli baykuş korumaya alındı Fotoğraf: Cuma Sarı/AA

Şanlıurfa

Fırat Mahallesi'nde sabah saatlerinde markete giden Muhammed Kankılıç (14), ağaç gölgesinde uçamayan ve bitkin halde bir baykuş gördü.

Baykuşun kanadı ve ayağından yaralandığını fark eden Kankılıç, hayvanı besledikten sonra durumu Siverek Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Kankılıç'tan teslim aldıkları baykuşun peçeli baykuş olduğunu belirleyen görevliler, kuşu tedavisini yapmak için koruma altına aldı.

Baykuşu bulan Muhammed Kankılıç, AA muhabirine, ilk defa bir peçeli baykuşu bu kadar yakından gördüğünü söyledi.

İnternette yaptığı araştırmada baykuşun peçeli baykuşa benzediğini fark ettiğini anlatan Kankılıç, "Önce yem verdik yemedi. Ama et yediğini öğrenince et verdik. Daha sonra yetkilileri aradık. Hayvan kanadından yaralı ve umarım iyileşir." dedi.

Siverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hilmi Bilgiseven de ilk müdahaleyi yaptıktan sonra peçeli baykuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Taksiciler kendilerine koronavirüs aşısında öncelik tanınmasından memnun
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 599 bin 672'ye yükseldi
G7 ülkeleri 1 milyar doz aşı hibe edecek
Merkel, Kovid-19 salgınından çıkış yolunun aşılar olduğunu belirtti
Moskova'da Kovid-19'a karşı yapılan aşı kampanyasında araba hediye edilecek

Benzer haberler

Şanlıurfa'da yaralı bulunan peçeli baykuş korumaya alındı

Şanlıurfa'da yaralı bulunan peçeli baykuş korumaya alındı

Ceylanpınar'da koruma altındaki ceylanların sayısı artıyor

Şanlıurfa’da bir araçtan ateş açılması sonucu 2 polis hafif yaralandı

Şanlıurfalı üç çocuk annesi Fatma Karakeçi, kızı için yöresel kıyafetleriyle tenis kortuna çıktı

Şanlıurfalı üç çocuk annesi Fatma Karakeçi, kızı için yöresel kıyafetleriyle tenis kortuna çıktı
Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'daki turistik mekanlar özel ışıklandırmayla gece de görenleri cezbediyor

Şanlıurfa'daki turistik mekanlar özel ışıklandırmayla gece de görenleri cezbediyor