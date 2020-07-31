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Yaşam

Şanlıurfa'da tarım işçileri bayramda tarlanın yolunu tuttu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarım işçileri, Kurban Bayramı'nı tarlalarında mesai yaparak geçiriyor.

Cebrail Caymaz   | 31.07.2020
Şanlıurfa'da tarım işçileri bayramda tarlanın yolunu tuttu

Şanlıurfa

Kırsal Yalınca Mahallesi'nde tarlalarda çalışan işçiler, bayram sabahı günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tuttu.

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü bölgede zor şartlarda çalışan işçiler, sosyal mesafe kuralına da uyarak, bayramı ailelerinden uzakta tarlada çalışarak geçiriyor.

Çiftçi Mehmet Aslan, AA muhabirine, uzun yıllardır zor şartlar altında çalışarak ailesiyle tarım işçiliği yaptığını söyledi.

"Mahsulümüz iyi geldiğinde bizim için bayram o zamandır"

Yılın yaklaşık 8 ayında günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tuttuklarını belirten Aslan, "Mısır ektik, onunla uğraşıyoruz. İnşallah iyi bir verim gelir ve güzel bir fiyata satarız. Bayram, tatil demeden gece, gündüz çalışıyoruz. Mahsulümüz iyi geldiğinde bizim için bayram o zamandır. Mutlu olduğumuz zaman o zamandır. Çocuklarımızla öyle bir sevinçle karşılıyoruz ki dünya bizim oluyor. O gün bizim için büyük bir bayram oluyor." ifadelerini kullandı.

Aslan, çocuklarıyla bayramı tarlada çalışarak karşıladıklarını ifade ederek, "Bayramda olsa çocuklarımla tarlada çalışıyoruz. Bayramın bugün olduğunun bile farkında değiliz. Çiftçilerin çoğu benim gibi arazide çalışıyor." dedi.

Çiftçi Mustafa Aydeniz de ailesinin geçimini sağlamak zorunda olduğunu vurgulayarak, bayramı tarlada çalışarak, geçireceklerini kaydetti.

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