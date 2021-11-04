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Yaşam

Şanlıurfa'da Takoran Vadisi Limanı tamamlanıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Fırat Nehri'nin Şanlıurfa ile Adıyaman arasında oluşturduğu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Takoran Vadisi'ndeki liman inşaatı tamamlanma aşamasına geldi.

Rauf Maltaş   | 04.11.2021
Şanlıurfa'da Takoran Vadisi Limanı tamamlanıyor

Şanlıurfa

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, turizmde yeni rotalar oluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, iç sularda ulaşımın yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Bu kapsamda Takoran Vadisi'ndeki potansiyeli değerlendirmek isteyen belediye ekipleri, güzergaha hizmet edecek tekneler için liman yapıyor. Liman sayesinde eşsiz güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Takoran Vadisi'ne gelen yerli ve yabancı turistlerin tekneler vasıtasıyla daha kapsamlı bir tur yapmalarına da imkan sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki vadide son aşamaya gelen çalışmaların tamamlanması için yoğun mesai harcıyor.

Limanın gelecek yıl hizmete girmesi planlanıyor.

Limanın bulunduğu Baki Mahallesi'nin muhtarı Sıtkı Köprüdüz, vadide yürütülen hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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