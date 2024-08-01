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Yaşam

Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Rauf Maltaş  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Şanlıurfa

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da, termometreler 41 dereceyi gösterdi.

Kentte vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresi ile gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalışıyor.

Tarihi çarşılar bölgesinde ise rahat şekilde alışveriş yapılmasını sağlamak için kurulan vantilatörler hizmet veriyor.

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