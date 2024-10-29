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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TBMM önünde mehteran konseri sonrası 1. Meclis'e kadar kortej yürüyüşü gerçekleşecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Anıtkabir’i ziyaret ediyor.
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Yaşam

Samsun'da TCSG-87 gemisi ziyarete açıldı

Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı gemisi TCSG-87, ziyarete açıldı.

Erkut Kargın, Recep Bilek  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Samsun'da TCSG-87 gemisi ziyarete açıldı Fotoğraf: Recep Bilek/AA

Samsun

Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'ne demirleyen TCSG-87 gemisi, vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı.

TCSG-87 Komutanlığında görevli personel, vatandaşlara gemi hakkında bilgi verdi.

Ziyarete açık kısmını ziyaret eden vatandaşlar, gemiyi tanıma fırsatı buldu.

Ziyaretçilerden Şaziye Orçun, AA muhabirine, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı "sokakta hayat var" düşüncesiyle kutlamak amacıyla gemiye geldiğini söyledi.

Gemiyi gezerken duygulandığını belirten Orçun, "Benim oğlum da kaptan. Gemilerde çalışıyor. Onunla aynı duyguyu paylaşmanın mutluluğundayım. Tüm halkımıza, Cumhuriyet'imize, Atatürk'ü seven, sevdiren herkese sevgilerimi yolluyorum. Askerlerimiz sağ olsun. Şehitlerimiz nurlar içinde yatsın. Ruhları şad olsun. Çok güzel bir gün. Onlara çok teşekkür ederim." dedi.

Nurdan Kılıç ise Türk askeriyle gurur duyduklarını ifade ederek, etkinlik için herkese teşekkür etti.

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