Dolar
17.93
Euro
18.40
Altın
1,802.29
ETH/USDT
1,941.10
BTC/USDT
24,287.00
BIST 100
2,864.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Samsun'da başıboş develer sahile indi

Fatih Mehmet Kürkçü   | 14.08.2022
Samsun'da başıboş develer sahile indi Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü/AA

Samsun

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sahile inen başıboş develer çöpten beslendi.

Sahipleri tarafından Kızılırmak Deltası'na salınan iki deve, Kumcağız Mahallesi sahiline indi. Etrafta başıboş dolaşan develer, çöp konteynerlerindeki karpuz atıkları ile beslendi.

İnsanlara alışkın olan develere sahilde piknik yapan vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar: Pehlivanlarımız meydanlarda Türk'ün gücünü gösteriyor, Mehmetçik de operasyonlarda gösteriyor
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Kesici'den İzmir'de yarım asırlık ağacın kesilmesine tepki
Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı
Bakan Kurum İzmir Büyükşehir Belediyesinin ağaç kesimine tepki gösterdi
İzmir'de yol yapımı için ağaç kesilmesine tepki

Benzer haberler

Samsun'da başıboş develer sahile indi

Samsun'da başıboş develer sahile indi

Şehit pilotun anısına ilçeye getirilen savaş uçağı itilerek konulacağı alana götürüldü

Koruma altındaki kum zambakları Samsun sahillerini beyaza bürüdü

YTB, yurt dışındaki gençlerin TEKNOFEST'e katılmaları için destek sağlayacak

YTB, yurt dışındaki gençlerin TEKNOFEST'e katılmaları için destek sağlayacak
Samsun'daki TEKNOFEST'e yoğun bir katılım bekleniyor

Samsun'daki TEKNOFEST'e yoğun bir katılım bekleniyor
İlçede kurdukları fabrika ile sanayinin yükünü taşıyan paletleri üretiyorlar

İlçede kurdukları fabrika ile sanayinin yükünü taşıyan paletleri üretiyorlar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet