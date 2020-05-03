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Yaşam

Samsun İlkadım'da akşam ezanı 1 saat erken okundu

Samsun'un İlkadım ilçesinde akşam ezanının bir saat erken okunmasının ardından, "Yanlışlık oldu, sakın orucunuzu açmayın" anonsları yapıldı.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 03.05.2020
Samsun İlkadım'da akşam ezanı 1 saat erken okundu

Samsun

Samsun'un İlkadım ilçesinde akşam ezanı vaktinden bir saat erken okundu.

İlçede akşam ezanı, merkeze bağlı bazı camilerde saat 18.41'de okundu.

İftar vaktini bekleyen vatandaşlar ezanın bir saat erken okunması nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

Durumun fark edilmesi üzerine, "Yanlışlık oldu, sakın orucunuzu açmayın. Vakte daha 45 dakika daha var, oruçlarınızı açmayın" anonsları yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"3 Mayıs Pazar günü İlkadım ilçe Müftülüğümüze bağlı Büyük Cami'de görevli müezzin kayyum tarafından iftar vaktine 1 saat kala hataen ezan okunmuştur. Ezan okunmasının hemen akabinde İlçe Müftülüğümüz gerekli ikaz anonslarını verdirmiştir. Konuyla ilgili idari inceleme başlatılmış olup halkımızdan özür dileriz."

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