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Yaşam

Salda Gölü çevresine salınan kızıl geyikler görüntülendi

Burdur'daki Salda Gölü'nün çevresindeki ormana salınan kızıl geyikler beslenirken görüntülendi.

Bilal Altıok  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Salda Gölü çevresine salınan kızıl geyikler görüntülendi

Burdur

Yeşilova ilçesindeki ormanlık alanda doğan yavru kızıl geyiğin annesinden süt emmesi ve sıcaktan etkilenen bir kızıl geyiğin Burdur Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş'ın elinden su içmesi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Salda Gölü'nün çevresindeki ormana 23 kızıl geyik salınmıştı.

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