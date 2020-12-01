Euro
9.39
Dolar
7.84
BIST 100
1,307.15
Altın
1,805.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Yaşam

Sakarya'da 'Savannah' cinsi Afrika yaban kedisi ele geçirildi

Sakarya'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen "Savannah" cinsi Afrika yaban kedisi, koruma altına alındı.

Ömer Faruk Cebeci   | 01.12.2020
Sakarya'da 'Savannah' cinsi Afrika yaban kedisi ele geçirildi

Sakarya

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesi'nde T.T'nin ikametinde arama yaptı.

Arama sonucu evde "Savannah" cinsi Afrika yaban kedisi bulundu.

Veteriner hekim tarafından iğneyle uyutulan yaban kedisi, kafese konularak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki doğal yaşam parkı Ormanya görevlilerince Darıca'daki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'na götürüldü.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli T.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 382 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Azerbaycan'da Kovid-19 salgınının etkisi artarak sürüyor
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: Kısa bir fizik tedavi sonrasında görevimin başına döneceğim günü bekliyorum
Afrika'da HIV ve sıtma ilaçlarının Kovid-19 hastalarındaki etkisi ölçülecek
BioNTech, Kovid-19 aşısı için Avrupa İlaç Ajansına 'koşullu onay' başvurusu yaptı

Benzer haberler

Sakarya'da 'Savannah' cinsi Afrika yaban kedisi ele geçirildi

Sakarya'da 'Savannah' cinsi Afrika yaban kedisi ele geçirildi

'Otomotiv şehri' Sakarya'da 5,4 milyar liralık yeni yatırım teşvik edilecek

Çam Dağı güz renkleriyle görsel şölen sunuyor

Sakarya'daki 'Palu ailesi' davası başladı

Sakarya'daki 'Palu ailesi' davası başladı
Bakan Karaismailoğlu: Bundan sonraki yatırımlar demir yolu ağırlıklı olarak devam edecek

Bakan Karaismailoğlu: Bundan sonraki yatırımlar demir yolu ağırlıklı olarak devam edecek
Nuray öğretmen motosikletini 'EBA Mobil Destek Aracı'na dönüştürdü

Nuray öğretmen motosikletini 'EBA Mobil Destek Aracı'na dönüştürdü