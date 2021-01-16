Euro
9.01
Dolar
7.47
BIST 100
1,524.49
Altın
1,826.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Sakarya'da karla kaplanan Çam Dağı görsel şölen sunuyor

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda, kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Davut Genç,Ömer Faruk Cebeci   | 16.01.2021
Sakarya'da karla kaplanan Çam Dağı görsel şölen sunuyor Fotoğraf: Davut Genç / AA

Sakarya

Kentin en yüksek noktaları arasında bulunan Çam Dağı'nda kestane, çam ve gürgen ağaçları beyaza büründü.

Sakarya'da Çam Dağı'nda kar yağışı ekili oldu

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda, kar yağışı ekili oldu. ( Davut Genç - Anadolu Ajansı )

Zengin bitki çeşitliliğiyle, Hendek'i Kocaali ilçesine bağlayan "Doğa ve Kültür Yolu"nu bünyesinde barındıran Çam Dağı, ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

İzmir'den fotoğraf çekmek için bölgeye gelen İsa Turhan, AA muhabirine, doğa fotoğrafçılığı ve drone çekimleriyle ilgilendiğini söyledi.

Sonbaharda bir arkadaşının Çam Dağı'ndan yaptığı paylaşımları gördüğünü belirten Turhan, "İzmir'den atladım geldim. Böyle bir manzarayla karşılaştım. Hemen droneyi açarak manzaraya doğru uçurdum. Çok da keyif aldım." dedi.

Turhan, Çam Dağı'nın deniz seviyesine çok yakın olduğunu, kısa sürede ulaşılabildiğini dile getirerek, "Burada yaşayan insanlar çok şanslı. Denize çok yakın, bir yandan da kar manzarası var. Aynı anda 3-4 mevsimi bir arada yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Abdülkadir Payyu da hava çekimleriyle ilgilendiği için Çam Dağı'na geldiğini anlattı.

Bölgenin doğal güzelliğe sahip olduğunu vurgulayan Payyu, "Daha önce İzmir'den, İstanbul'dan gelen arkadaşlarımız oldu. Genelde sonbahar ve yazın burada çekim yapmışlar. Biz de bu güzel kar manzarasını drone ile görüntüleyelim dedik." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 25 milyonu aştı
Türkiye'de 7 bin 550 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti
Pakistan Oxford-AstraZeneca aşısına acil durumlarda kullanım onayı verdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 400 bini geçti
Kovid-19'u yenen ve CoronaVac aşısı olan doktordan 'Nefessiz kalmak istemiyoruz' mesajı

Benzer haberler

Sakarya'da karla kaplanan Çam Dağı görsel şölen sunuyor

Sakarya'da karla kaplanan Çam Dağı görsel şölen sunuyor

Soğuk havanın etkili olduğu İstanbul'da evsiz vatandaşlar otellerde misafir ediliyor

İzmir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar ve sulu kar yağışı görülüyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar ve sulu kar yağışı görülüyor

Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Palandöken ve Cıbıltepe'de kayağın keyfini çıkarıyor

Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Palandöken ve Cıbıltepe'de kayağın keyfini çıkarıyor
Vali Yerlikaya'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı

Vali Yerlikaya'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı