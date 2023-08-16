Dolar
27.08
Euro
29.55
Altın
1,893.97
ETH/USDT
1,809.30
BTC/USDT
28,850.00
BIST 100
7,662.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Sakarya'da birgün sineklerinin "ölüm uçuşu" başladı

Sakarya Nehri'nden erginleşerek çıkan birgün sineklerinin "ölüm uçuşu" başladı.

Onur Orhan  | 16.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
Sakarya'da birgün sineklerinin "ölüm uçuşu" başladı

Sakarya

Ömürlerinin yüzde 99'unu larva halinde suda geçiren birgün sinekleri, 1 ila 3 yıllık erginleşme sürecini tamamlayarak Sakarya Nehri'nden çıktı.

Adapazarı ilçesindeki Sakarya Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direklerinin çevresinde toplanan binlerce sinek, çiftleşerek toplu şekilde öldü.

Yolu beyaza bürüyen sinekler nedeniyle köprüyü kullanan sürücüler, kayganlaşan zeminde zor anlar yaşadı. Zaman zaman trafik kazalarının yaşandığı bölge, belediye ekiplerince temizlendi.

Doğa olayı fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

Sineklerin ışıkla dansını fotoğraf makinesiyle ölümsüzleştiren ilaç mümessili Kazım Arslan, AA muhabirine, doğa olayını görmek için köprüye geldiğini belirterek, "Harika bir şey. Canlı olarak ilk kez şahit oluyorum. Daha önce haberlerde görmüştüm. Temmuz ayında olduğunu söylemişlerdi, bu sefer geç kalmış herhalde. İyi ki de geç kalmış, fotoğrafladık, umarım iyi fotoğraflar çıkmıştır. İnşallah ileriye yönelik güzel anı olarak kalacak. Zamanı durdurduk." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli üzüm çeşidi "Borsakarası" tanıtıldı
Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Gölcük'te anıldı
İstanbul'da toplu ulaşımda kredi kartıyla ödemenin pahalı olması tepki çekiyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı'na yakışır yeni projeleri, yine hep birlikte hayata geçireceğiz
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Sakarya'da birgün sineklerinin "ölüm uçuşu" başladı

Sakarya'da birgün sineklerinin "ölüm uçuşu" başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet