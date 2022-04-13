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Yaşam

Sahipsiz köpeklerle ilgili "ihbar yağıyor"

İstanbul'un 25 ilçesinde 15 ayda sahipsiz köpeklere ilişkin yapılan 18 bin 791 ihbarın 881'ini ısırma vakası oluşturuyor.

Kübra Kara   | 13.04.2022
Sahipsiz köpeklerle ilgili "ihbar yağıyor"

İstanbul

İstanbul'daki ilçe belediyelerinin veterinerlik birimleri sahipsiz köpeklerle ilgili vatandaşlarca yapılan ihbarlara anında müdahale ediyor.

AA muhabirinin bu konudaki kayıtlarına ulaştığı İstanbul'un 25 ilçesinde 1 Ocak 2021-1 Nisan 2022 tarihlerinde sahipsiz köpeklere ilişkin 18 bin 791 ihbar geldi. Bu ihbarların 881'i "ısırma vakası" olarak kayıtlara geçti.

Köpek saldırılarına ilişkin kayıt tutan ilçelerde ilk sırada 140 ısırma vakası ile Arnavutköy, 103 vaka ile Esenyurt ikinci, 72 vaka ile Sarıyer ilk üçüncü sırada yer aldı.

Saldırı ihbarını değerlendiren ekipler, yakalayabildikleri ısıran köpeği 10 gün müşahedeye aldı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde yürütülen çalışmaların ardından rehabilite edilen köpekler, yine alındıkları bölgeye bırakıldı.

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