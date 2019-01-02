Sahilde soba keyfi

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RİZE

Rize sahilinde bazı işletme sahiplerinin, kışın müşterilerinin üşümemesi için açık alanda kurdukları sobalar ilgi odağı oldu.

Kent merkezinde hizmet veren kafeteryaların işletmecileri, kışın soğukta müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için yeni bir uygulama başlattı. Açık alandaki masalarının arasına belirli aralıklarla soba kuran işletmeciler, böylelikle müşterilerinin ısınma sorununu çözmeyi hedefliyor.

İşletme sahibi Fahri Ekşioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamaya, geçen yıl bir sobayla başladığını söyledi.

Talep görünce bu yıl da sobaları kurduğunu belirten Ekşioğlu, "İnsanların ilgisini çekti. Akşamları gelip oturuyorlar. Sahili canlı tutmaya çalışıyoruz. Özellikle kar yağmasını bekliyoruz. Karda bu sobalar daha güzel olacak." dedi.

Ekşioğlu, Rize'ye hizmet etmeye çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Rize hepimizin. Dışarıdan gelen insanlar 'Böyle bir şey başka yerde yok. Rizeli aklı.' diyorlar. Biz bazı şeyleri önceden düşünüyoruz. Ekmek parasını kazanmaya çalışıyoruz. Vatandaşlar buraya gelip oturup hem ısınıyor hem de çayını içiyor. Eğlenceli vakit geçiriyorlar. Sobanın üzerinde kestaneleri pişirip yiyorlar. Burada soba olmazsa kimse gelip oturmaz. Kimse olmaz. Onlar üşümesin diye sobaları yakıyoruz."

Bir diğer işletmeci Sami Aksu ise bir arkadaşının geçen yıl sahile eski soba getirdiğini, daha sonra kendisinin iki soba kurduğunu anlatarak, "Müşteriler geliyor, 'Birisi kalksın, biz oturalım.' diye bekliyordu. Şimdi on soba kurdum. Diğer işletme sahipleri de kurdu. Sahil çok güzel oldu. Kışın bugünlerde sahilde kimse olmazdı. Çok hoşumuza gitti." diye konuştu.

"Güzel tepkiler aldık"

Güzel tepkiler aldıklarını dile getiren Aksu, "Öğrenciler de geliyor. Yağmurlu havalarda bile vatandaşlar geliyor. Eskiden evlerde sobaların üzerinde çay olurdu. Müşterilerimize demlikle çay veriyoruz, soğumasın diye sobanın üzerine koyuyorlar. Kışın kimse evlerine gömülmeyecek. Buraya gelip hem ısınacaklar hem de sıcak çaylarını içecekler." dedi.

Üniversite öğrencisi Çiğdem Doğan, uygulamanın dikkatlerini çektiğini belirterek, "Bu her sahilde olan bir şey değil. Arkadaşlarla burada toplanıyoruz, ısınıyoruz hem de sohbet ediyoruz. Isınmak çok güzel." ifadesini kullandı.

Hasan Sarı da soba fikrinin çok güzel olduğunu kaydederek, soğuk havada sahile gelmeyen insanların sobalar sayesinde artık sahili tercih ettiğini, burada sıcak sohbetler yaptıklarını söyledi.

Muhabir: Fikret Delal