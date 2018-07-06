Sahibinin mezuniyet töreninde Çapo da kep giydi

Fotoğraf:AA/Elif Öztürk

İSTANBUL

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Seray Akıncı, mezuniyet törenine köpeği Çapo ile katıldı.

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin 2017-2018 yılı mezuniyet töreni, üniversitenin Kayışdağı Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Törene Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Kazazoğlu, akademisyenler, mezun olan öğrenciler ve veliler katıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olan Seray Akıncı, mezuniyet törenine mezun olan öğrenciler gibi cübbe ve kep giydirdiği köpeği Çapo ile katıldı.

Akıncı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çapo'nun 4 aylıkken hayatına girdiğini ve 7 yıldır birlikte yaşadıklarını dile getirdi.

Üniversite eğitimi sırasında 1 yıl yurtta kaldığı süre dışında Çapo ile yanyana olduklarını anlatan Akıncı, şöyle devam etti:

"Çapo çok sakindir. Üniversite hayatım boyunca ders çalışırken yanıma gelir, beni dürter ve onu kucağıma almamı isterdi. O bana destek oldu. Her anımda beraberdik, ders çalışmak için sabahladığım gecelerde, sabah erken uyandığım günlerimde hep o vardı. Sınava giderken Çapo'dan şans dilemesini isterdim. Bugün yanımda olmasa çok eksik hissederdim. O yüzden mezuniyet törenime Çapo'yu da getirmek istedim. Çapo'nun da cübbesi ve kepi var çünkü o da en az benim kadar hak etti."

Akıncı, mesleğini yapmaya başlarken, bir yandan da doktora yapmak istediğini belirterek, "Benim eğitimde gittiğim yere kadar Çapo'yla beraber gideceğiz." dedi.

Hayvanların konuşup dertlerini anlatamadığını, ancak tek istediklerinin sevgi olduğunu söyleyen Akıncı, "Son günlerde onların da bir can olduğunu unuttuk, üzücü şiddet olayları gündeme geldi. Umarım hayvanların da can taşıdığını hatırlar ve bu bilinçle hareket ederiz." diye konuştu.

Muhabir: Andaç Hongur