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Yaşam

Rize'de yaylalara kar yağdı

Rize'nin yüksek kesimlerindeki yaylalara kar yağdı.

Fikret Delal,Bülent İsmailoğlu   | 23.05.2020
Rize'de yaylalara kar yağdı

Rize

Rize'nin yüksek kesimlerindeki yaylalara kar yağdı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Doğu Karadeniz'de yüksek kesimlere kar yağdı.

Kaçkar Dağları Milli Parkı içinde bulunan 2 bin 400 rakımlı Avusor Yaylası'nda mayıs ayında kar yağan kar, beyazlar arasındaki çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.

Bölgede kar yağışı hafif şekilde devam ediyor.

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