Rize'de yaylalara kar yağdı
Rize'nin yüksek kesimlerindeki yaylalara kar yağdı.
Rize
Rize'nin yüksek kesimlerindeki yaylalara kar yağdı.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Doğu Karadeniz'de yüksek kesimlere kar yağdı.
Kaçkar Dağları Milli Parkı içinde bulunan 2 bin 400 rakımlı Avusor Yaylası'nda mayıs ayında kar yağan kar, beyazlar arasındaki çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.
Bölgede kar yağışı hafif şekilde devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.