EDİRNE

Amerika Kalifornia Santa Cruz Üniversitesi'nde doktora yapan engelli Muratcan Çiçek (24), Edirne'de öğrencilerle bir araya geldi.

Serebral palsi hastalığı nedeniyle yürüyemeyen, ellerini kullanamayan ve konuşmakta zorlanan Çiçek, eğitimini Amerika'da sürdürüyor.

Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra Amerika'da yapay zeka üzerine doktora yapan Çiçek, eğitim serüvenini Edirne Bahçeşehir Koleji'nde düzenlenen konferansta öğrencilerle paylaştı.

Muratcan Çiçek, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin hayallerinin peşinde koşması gerektiğini söyledi. Yazılım eğitimi almak istediği için lisede Türkçe-Matematik Bölümü'nden Fen Bölümü'ne geçiş yaptığını anlatan Çiçek, "Lisede seçtiğimiz bölümler bir anlamda üniversiteden sonra başlayacağımız mesleği etkiliyor. Ben yazılım okumak istediğim için üniversite sınavına kısa bir süre kala bölümümü değiştirdim. Bu benim için çok zor olmadı. Hayallerimin peşinde koştum. Eğitim hayatınızda risk almaktan korkmayın. Neye ilgi duyuyorsanız ve başarılı olacağınıza inanıyorsanız lise ve üniversitede o bölümü seçin. Ölmekten korkmuyorum, unutulmaktan korkuyorum. O nedenle unutulmayacak işler yapmalıyım, yapmalıyız." diye konuştu.

Santa Cruz Üniversitesi'nde doktora eğitiminin devam ettiğini aktaran Çiçek, yapay zeka üzerinde çalışmalar yaptığını anlattı.

Engellilerin rahat şekilde cep telefonu kullanabilmesi için akıllı telefonlara yüklenebilen bir kod geliştirdiğini dile getiren Çiçek, engellilerin baş ve göz hareketleriyle kolayca telefon kullanabileceğini kaydetti.

Anne Nilgün Çiçek (57), oğlunun azimli ve başarılı bir öğrenci olduğunu ifade etti. Doğumundan bu yana Çiçek'in yanından ayrılmadığını ve yurt dışına birlikte gittiklerini anlattı. Oğlunun hayata sıkı sıkı bağlı olduğunu dile getiren Çiçek, onun sayesinde İngilizce kursuna gittiğini belirtti.

Çiçek, Muratcan'ın azmiyle öğrencilere örnek olduğunu dile getirdi.

Konferansta, öğretmenleri de Muratcan'ın eğitim serüvenini anlattı.

Muhabir: Cihan Demirci