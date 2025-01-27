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Yaşam

Prematüre buzağı "Umut"a evinde bebek gibi bakıyor

Adıyaman merkeze bağlı Şerefli Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Coşkun, erken doğan buzağıya evinde özenle bakıyor.

Orhan Pehlül  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Prematüre buzağı "Umut"a evinde bebek gibi bakıyor Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

Geçimini 35 yıldır sürdürdüğü hayvancılıkla sağlayan Coşkun ailesinin ineği, beklenenden 20 gün önce doğum yaptı. Zayıf ve güçsüz doğan buzağının ahırda hayatta kalmasının zor olacağını düşünen Coşkun çifti, onu evlerine alarak özel bir bakım süreci başlattı.

3 çocuklarıyla birlikte buzağıyı büyütmeye çalışan Coşkun çifti, evlerinin oturma odasına aldıkları buzağının altını bağlayıp, "Umut" adını verdikleri buzağının adeta üzerine titriyor.

Mehmet Coşkun, AA muhabirine, çocuklarından ayırmadığı buzağıya bebek gibi baktıklarını söyledi.

İneğinin 20 gün önce doğum yaptığını aktaran Coşkun, şöyle konuştu:

"Yani erken doğduğu için bir umudumuz yoktu, doğduktan sonra annesinin yanına götürdüm durumunun iyi olmadığını hissettim ve uzaklaştırdım, biberonda tutmadı ben daha sonra evime odama aldım, ölürse de kalırsa da bizimle kalsın dedim. İlk gün şırıngayla süt verdim daha sonra biberon tutmaya başladı. Yaklaşık 5 günün sonunda bebeğimiz ayağı kalkmaya başladı."

Buzağıyı kendi evladı gibi gördüğünü aktaran Coşkun, "Kendisine alıştık benim 3 çocuğum var şimdi bununla birlikte 4'üncü çocuğum oldu. Bir bebek gibi bakıyoruz, beslenmesini yapıp bezini bağlıyoruz titizlikle bakım yapıyoruz, çocuklarım çok alıştı. Haber izliyoruz, beraber uyuyor, beraber kalkıyoruz." dedi.

Buzağıya "Umut" adını verdiklerini ifade eden Coşkun, "Adını 'Umut' koyduk, biz ona o da bize alıştı. Büyüdüğünde ne satmaya ne de ahıra indirmeye gönlümüz el verir." diye konuştu.

Birgül Coşkun ise zamanının çoğunu buzağıyla geçirdiğini söyledi.

Bebek gibi bakım yaptığını aktaran Birgül Coşkun, "Valla bu başka bir duygu bütün ev işlerimi bırakıp neredeyse onunla ilgileniyorum bir bebek gibi büyütüyorum. Altını değiştirip beslenmesini yapıyorum, çok titiz davranıyorum yeri geliyor gece sabaha kadar uyumuyoruz. 3 çocuk büyüttüm en çok bu beni yordu. Lütfen vatandaşlarımıza sesleniyorum hayvanlara şefkatli davranalım." ifadelerini kullandı.

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