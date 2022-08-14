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Yaşam

Posta güvercini yarışmasının finali Sivas'ta yapıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen final yarışmasında kafeslerinden salınan 150 posta güvercini İstanbul'a kanat çırptı.

Kemal Erdoğmuş   | 14.08.2022
Posta güvercini yarışmasının finali Sivas'ta yapıldı

Sivas

İstanbul Posta Güvercinleri Dernekler Topluluğunun organize ettiği yarışmaya, İstanbul'daki posta güvercini derneklerine üye 50 kişinin sahip olduğu 2 bin güvercin katıldı.

Şarkışla'ya bağlı Alıkören köyünde yapılan, 10 etaptan oluşan yarışmanın finalinde 150 güvercin yarıştı.

Köyün 1610 rakımlı tepesinden kafeslerinden salınan posta güvercinleri, bir süre sonra gözden kayboldu.

Güvercinlerin, 750 kilometre yol kat ettikten sonra İstanbul'da sahiplerinin evlerine varması bekleniyor.

Yarışmada evlerine önce varıp ilk 3'e giren posta güvercinlerinin sahiplerine kupa verileceği öğrenildi.

Pendik Posta Güvercini Sevenler Derneği Başkanı Nihat Koşutan, AA muhabirine, yarışmanın 9 etabının İzmit, Adapazarı, Ankara, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde yapıldığını söyledi.

Posta güvercinlerinin strese girmemesi için geceyi final yarışmasının başlayacağı tepede geçirdiklerini anlatan Koşutan, "Yaklaşık 3 aydır yarışmanın finali için uğraştık. Kısmet olursa kimisi akşam saatlerinde kimisi de ertesi gün evine ulaşacak." dedi.

Koşutan, tarihte haberleşme aracı olarak kullanılan posta güvercinlerinin yarış için salındıkları bölgeden saatlerce uçup evlerine dönebildiğine dikkati çekerek, "Biz bunlara yaklaşık 1 sene emek veriyoruz. Avcı arkadaşlarımızdan da rica ediyoruz. Lütfen güvercinlerimizi vurmasınlar, bunlar bizim evlatlarımız." diye konuştu.


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