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Yaşam

Peygamber sevgisi camilere sığmadı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde merkezdeki iki büyük camide ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Göksel Cüneyt İğde   | 27.05.2019
Peygamber sevgisi camilere sığmadı

Ağrı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde merkezdeki iki büyük camide ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar kuyruğa girdi.

Doğubayazıt İlçe Müftülüğü organizasyonuyla ramazan dolayısıyla ilçeye getirilen Sakal-ı Şerif, Merkez Mehmet Bayazıt Camisi'nde erkekler, Ahmed-i Hani Camisi'nde ise kadınlar için ziyarete açıldı.

Camilere akın eden vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'i görmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Sakal-ı Şerif'i görmenin mutluluğunu yaşayanlar, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti.

Doğubayazıt İlçe Müftüsü Adem Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgisinin cami dışına taştığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının İslam ansiklopedisindeki Sakal-ı Şerif maddesine göre toplam 1818 Sakal-ı Şerif bulunduğunu aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Bunlardan iki tanesini elhamdülillah ilçemizde misafir ediyoruz. Peygamber efendimizi dünya gözüyle göremedik ama çok şükür Rabb'imiz bize efendimizin iki parçasını burada görmeyi nasip eyledi. Gördüğünüz gibi yoğun bir ilgi var. Bu, halkımızın Peygamber Efendimize olan sevgisini ve hürmetini gösteriyor. Bu gece yarısına kadar Merkez Mehmet Bayazıt Camisi'ne erkekler, Ahmed-i Hani Camisi'ne ise hanım kardeşlerimiz Sakal-ı Şerif'i görmek için gelebilirler."

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